Левандовски сыграет в «эль класико», «Манчестер Юнайтед» определился с тренером, а Зидан остановит Мбаппе – всё это в слухах недели

Что задумал Эрик Тен Хаг в «красном» Манчестере, на что готовы потратиться их «синие» соседи, новые подробности погони испанских грандов за топовыми бомбардирами – обо всём этом вы узнаете из главных слухов недели в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Наполеоновские планы» Тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» продолжают активные поиски нового менеджера на постоянной основе (в связи с переходом немца Ральфа Рангника на другую должность в клубе с нового сезона), и в последнюю неделю СМИ связывали с клубом две фамилии: аргентинца Маурисио Почеттино и голландца Эрика Тен Хага.

И если про ход переговоров с Маурисио новостей было не так много, то Тен Хаг не просто мелькал в заголовках новостей минимум раз в день, а развернул целую «предвыборную кампанию», и даже представил «пятилетний план» развития команды на собеседовании с боссами «Юнайтед».

С одной стороны, руководство «МЮ» смутил желаемый, но вполне объяснимый «паспортом» трансферный курс Тен Хага на голландский рынок (с грустью напомнив о былых переходах Донни Ван де Бека и Мемфиса Депая). С другой стороны, очевидно, что не всё так сладко в «звёздном королевстве» «ПСЖ» при Почеттино в плане внутренней атмосферы, и что за такое «удовольствие» ещё и придётся заплатить шейхам порядка 18 млн евро. А значит, «план» Тен Хага имеет право на жизнь.

Манчестер – не Москва. Резиновый?

Если вы более-менее знакомы с «Манчестер Сити» и знаете, кто его владельцы, то вас вряд ли удивит очередной новостной заголовок в духе «… [здесь могла быть ваша фамилия] может перейти в «Ман Сити».

Однако на этой неделе «инсайдер всея футбола» синьор Фабрицио Романо представил целую россыпь игроков, которые могут пополнить состав «горожан» уже этим летом.

Позиции – все как на подбор. Попрощавшись с Куном Агуэро, боссы «синих» не смогли договориться с Гарри Кейном о переходе, и вопрос с поиском нападающего остался на первом месте в их wish-листе. Кандидаты – словно куски свежеиспечённого торта, столь желанного маленькими (и не очень) детьми на День рождения: Пауло Дибала, Жоау Феликс, а в роли «вишенки» – Эрлинг Холанд.

Ожидается, что и в полузащите Де Брёйне и Ко скучать не придётся: среди потенциальных одноклубников – один из главных лотов АПЛ #прямосейчас Деклан Райс, а также Орельен Чуамени из «Монако», Матеус Нуньес из «Спортинга» и Маттиас Сванберг из «Болоньи».

Также Манчестер направил свой взор и на левых защитников. Приготовьтесь заранее – возможно, сейчас вы мало что слышали об этих ребятах, но уже через некоторое время эти игроки могут стать для нас «селекционным открытием»: Тайрик Митчелл из «Кристал Пэлас», Абнер Винисиус из «Атлетико Паранаенсе», а также ещё один представитель «Болоньи» – Аарон Хикки.

Разве что обошлось без вратаря. В Эдерсоне Пеп Гвардиола не сомневается, равно как и в его надежных сменщиках в лице Зака Стеффена и Скотта Карсона.

Левандовски может принять участие в «эль класико»

И если раньше этому мог способствовать переход поляка в «Реал», то теперь, на фоне разговоров о Мбаппе и Холанде как о «вариантах №1» для «сливочных», Роберт заинтересовался возможностью примерить футболку «Барселоны».

По данным Diario Sport, представители каталонского клуба уже дважды встречались с агентом нападающего Пини Захави, и вполне удачно. Захави контактирует с клубом по поводу возможного трансфера уже с января, и у «Барселоны» на руках довольно большой объём собранной информации о нападающем.

Сам Левандовски уже не видит перспектив развития в Германии, где он выиграл всё что мог с «Баварией» (и дортмундской «Боруссией») и жаждет нового вызова. Да и «пролёт» мимо «Золотого мяча» в прошлом году наверняка его дополнительно мотивирует.

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Но есть нюанс: игрок хочет контракт на 3 года («Бавария» предлагает ему продлить действующее до 2024 года соглашение лишь на год), что смущает сине-гранатовых, учитывая возраст Роберта (33 года). Но при этом «Барса» готова раскошелиться почти на 100 млн евро (а то и больше, включая зарплату).

На Мбаппе все средства хороши

Футбольный треугольник «Реал – Мбаппе – ПСЖ» обсуждают уже довольно давно. Но каждый раз в этой истории появляются не только новые пути, но и персонажи.

Один из них – легенда «Реала» Зинедин Зидан, который, по информации France Bleu, считается основным кандидатом на пост главного тренера. Однако столичный клуб видит в нём и «железный аргумент» для Килиана Мбаппе, которого шейхи очень хотят оставить в команде (особенно в преддверии «домашнего» для них чемпионата мира – а там ещё и летняя Олимпиада в Париже). Контракт с нападающим истекает уже в конце сезона, и времени для принятия окончательного решения у обеих сторон (игрока и клуба) остаётся всё меньше и меньше.

Что касается самого Мбаппе, то второй, пока витающий в облаке ключевой фактор – зарплата. Сообщалось, что «сливочные» предлагали игроку 30 млн евро в год, когда как Париж повысил ставки на этом «аукционе» до 150 млн за 2 сезона. Нападающий ждёт, что «Реал» увеличит свое предложение, но переплюнет ли оно парижское? Большой вопрос с интригующим ответом.

Болельщики наблюдают за всем этим как за сериалом, однако каждая серия оставляет финал открытым. Тем интереснее.

Алексей МИХАЙЛОВ