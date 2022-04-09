Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» неожиданно проиграл «Брайтону», не сумев попасть в зону Лиги чемпионов

09 Апреля 2022 • 19:01 Комментировать
Арсенал
1:2
Брайтон
окончен

Лондонский «Арсенал» продолжает преследовать «Тоттенхэм» в гонке за нахождение в первой четвёрке, дающую право на попадание в Лигу чемпионов, но в очередном матче неожиданно уступил «Брайтону».

Во встрече 32-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» проиграл у себя дома «Брайтону» со счётом 1:2. За «Брайтон» голы забили Леандро Троссар и Энок Мвепу. Хозяева поля отыграли лишь один мяч на 89-й минуте усилиями Мартина Эдегора.

«Пушкари» имеют одинаковое количество очков со «шпорами» в турнирной таблице, но уступают им в борьбе за четвёртое место по дополнительным показателям. «Брайтон» располагается на 11-м месте, имея в активе 37 зачётных баллов.

Протокол игры  
Арсенал 1:2Брайтон
  29'Троссар Леандро (0:1)
  67'Мвепу Энок (0:2)
(1:2) Эдегор Мартин89'   
Ремсдейл АаронСедрик СоарешУайт БенГабриэль дос СантосДжака ГранитСамби Локонга Альберт-Мбойо   82'Эдегор Мартин   39'Сака Букайо   50'Смит-Роу Эмил  62' (Нкетиа Эдди (  62') Мартинелли Габриэл  74' (Пепе Николя (  74') Ляказетт Александр
Запасные: Эльнени МохамедЛено БерндХолдинг РобТавареш НунуСуонсон ЗахариАзиз МигельХатчинсон Омари
Санчес Роберт   90'Вельтман ЙоелДанк ЛьюисКукурелья МаркМвепу Энок  77' (Лемпти Тарик (  77') Гросс Паскаль   40'Кайседо Мойсес   52'Биссума Ив   35'  74' (Лаллана Адам (  74') Макаллистер АлексисТроссар Леандро  85' (Уэбстер Адам (  85') Уэлбек Данни
Запасные: Оффиа ОделугаАльсате СтивенСтил ДжейсонМопе НилМарч СоломонСармиенто Джереми
09 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед 4.20 3.80 1.85
окончен Уотфорд 0:3 Лидс
окончен Арсенал 1:2 Брайтон 1.68 3.65 5.60
окончен Саутгемптон 0:6 Челси 3.85 3.60 1.95
Идет 21 минута Астон Вилла 0:1 Тоттенхэм 2.80 3.50 2.50
10.04  16:00 Норвич ... Бёрнли 2.75 3.30 2.70
10.04  16:00 Лестер ... Кристал Пэлас 2.22 3.45 3.35
10.04  16:00 Брентфорд ... Вест Хэм 3.30 3.45 2.22
10.04  18:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 2.02 3.80 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
19:32 · Англия. Премьер-лига
Тухель прокомментировал разгромную победу над «Саутгемптоном»
19:26 · Англия. Премьер-лига
Ван Перси отказывается входить в тренерский штаб тен Хага в «МЮ»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
18:52 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» обыграл «Уотфорд», отдалившись от зоны вылета
18:46 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа назвал позорным поражение «Манчестер Юнайтед» от «Эвертона»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Перед тем, как возглавить «Интер», Конте мог оказаться в «Роме»
17:53 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Разговоры о новом тренере не должны быть оправданием»
17:36 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта сдал положительный тест на коронавирус
17:29 · Англия. Премьер-лига
Молодой защитник «Челси» заинтересовал многие европейские клубы
17:17 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Игра «МЮ» – словно какая-то шутка» 1
16:53 · Англия. Премьер-лига
Алвес назвал своего фаворита Лиги чемпионов 1
16:47 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» проиграл четвёртый матч при Рангнике 1
16:36 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» может купить Ришарлисона за 75 миллионов евро
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» — «Челси»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:6
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» — «Брайтон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2 1
Все новости
Рекомендуем