«Арсенал» неожиданно проиграл «Брайтону», не сумев попасть в зону Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» продолжает преследовать «Тоттенхэм» в гонке за нахождение в первой четвёрке, дающую право на попадание в Лигу чемпионов, но в очередном матче неожиданно уступил «Брайтону».
Во встрече 32-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» проиграл у себя дома «Брайтону» со счётом 1:2. За «Брайтон» голы забили Леандро Троссар и Энок Мвепу. Хозяева поля отыграли лишь один мяч на 89-й минуте усилиями Мартина Эдегора.
«Пушкари» имеют одинаковое количество очков со «шпорами» в турнирной таблице, но уступают им в борьбе за четвёртое место по дополнительным показателям. «Брайтон» располагается на 11-м месте, имея в активе 37 зачётных баллов.
Протокол игры
|29'Троссар Леандро (0:1)
|67'Мвепу Энок (0:2)
|(1:2) Эдегор Мартин89'
Ремсдейл Аарон•Седрик Соареш•Уайт Бен•Габриэль дос Сантос•Джака Гранит•Самби Локонга Альберт-Мбойо • 82'Эдегор Мартин • 39'Сака Букайо • 50'Смит-Роу Эмил 62' (Нкетиа Эдди ( 62') •Мартинелли Габриэл 74' (Пепе Николя ( 74') •Ляказетт Александр
Санчес Роберт • 90'Вельтман Йоел•Данк Льюис•Кукурелья Марк•Мвепу Энок 77' (Лемпти Тарик ( 77') •Гросс Паскаль • 40'Кайседо Мойсес • 52'Биссума Ив 35' 74' (Лаллана Адам ( 74') •Макаллистер Алексис•Троссар Леандро 85' (Уэбстер Адам ( 85') •Уэлбек Данни
09 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).