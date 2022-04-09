«Арсенал» неожиданно проиграл «Брайтону», не сумев попасть в зону Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» продолжает преследовать «Тоттенхэм» в гонке за нахождение в первой четвёрке, дающую право на попадание в Лигу чемпионов, но в очередном матче неожиданно уступил «Брайтону».

Во встрече 32-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» проиграл у себя дома «Брайтону» со счётом 1:2. За «Брайтон» голы забили Леандро Троссар и Энок Мвепу. Хозяева поля отыграли лишь один мяч на 89-й минуте усилиями Мартина Эдегора.

«Пушкари» имеют одинаковое количество очков со «шпорами» в турнирной таблице, но уступают им в борьбе за четвёртое место по дополнительным показателям. «Брайтон» располагается на 11-м месте, имея в активе 37 зачётных баллов.