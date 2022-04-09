«Лидс» обыграл «Уотфорд», отдалившись от зоны вылета

«Лидс» на выезде обыграл «Уотфорд» со счётом 3:0 в 32-м туре Английской премьер-лиги.
Победу «Лидсу» принесли точные удары Диаса Рафиньи, Родриго Морено и Джек Харрисон.
В результате победы «Лидс» набрал 33 очка и занимает 16-е место, «Уотфорд» остался в зоне вылета – на 19-м месте, имея в активе 22 зачётных балла.
Протокол игры
|21'Рафинья Диас (0:1)
73'Морено Родриго (0:2)
87' Джек Харрисон (0:3)
Фостер Бен•Фемения Кико•Кабаселе Кристиан•Самир Каэтано•Камара Ассан•Сиссоко Мусса • 80'Луза Имран • 57'Куцка Юрай 72' (Каембе Эдо ( 72') •Сарр Исмаила•Педро Жоао 81' (Кинг Джошуа ( 81') •Эрнандес Хуан 39' (Деннис Эммануэль ( 39')
Мелье Иллан•Эйлинг Люк•Льоренте Диего•Купер Лиам•Даллас Стюарт•Клих Матеуш 59' (Филлипс Кэлвин ( 59') •Кох Робин•Рафинья Диас 83' (Саммервилл Крисенсио ( 83') •Морено Родриго•Харрисон Джек•Джеймс Дэниэл 67' (Гринвуд Сэм ( 67')
09 апреля. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).