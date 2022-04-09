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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» обыграл «Уотфорд», отдалившись от зоны вылета

09 Апреля 2022 • 18:52 Комментировать
Уотфорд
0:3
Лидс
окончен

«Лидс» на выезде обыграл «Уотфорд» со счётом 3:0 в 32-м туре Английской премьер-лиги.

Победу «Лидсу» принесли точные удары Диаса Рафиньи, Родриго Морено и Джек Харрисон.

В результате победы «Лидс» набрал 33 очка и занимает 16-е место, «Уотфорд» остался в зоне вылета – на 19-м месте, имея в активе 22 зачётных балла.

Протокол игры  
Уотфорд 0:3Лидс
  21'Рафинья Диас (0:1)
  

73'Морено Родриго (0:2)

87' Джек Харрисон (0:3)

Фостер БенФемения КикоКабаселе КристианСамир КаэтаноКамара АссанСиссоко Мусса   80'Луза Имран   57'Куцка Юрай  72' (Каембе Эдо (  72') Сарр ИсмаилаПедро Жоао  81' (Кинг Джошуа (  81') Эрнандес Хуан  39' (Деннис Эммануэль (  39')
Запасные: Клеверли ТомКаткарт КрейгКалу СамуэльМасина АдамСьерральта ФрансискоН'Кулу НиколяБахманн Даниэль
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкЛьоренте ДиегоКупер ЛиамДаллас СтюартКлих Матеуш  59' (Филлипс Кэлвин (  59') Кох РобинРафинья Диас  83' (Саммервилл Крисенсио (  83') Морено РодригоХаррисон ДжекДжеймс Дэниэл  67' (Гринвуд Сэм (  67')
Запасные: Клаессон КристофферФур-Хьельде ЛеоКенне НоанСтрёйк ПаскальГелхардт ДжоКрессвел Чарли
09 апреля. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).

 

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окончен Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед 4.20 3.80 1.85
окончен Уотфорд 0:3 Лидс
окончен Арсенал 1:2 Брайтон 1.68 3.65 5.60
окончен Саутгемптон 0:6 Челси 3.85 3.60 1.95
Идет 24 минута Астон Вилла 0:1 Тоттенхэм 2.80 3.50 2.50
10.04  16:00 Норвич ... Бёрнли 2.75 3.30 2.70
10.04  16:00 Лестер ... Кристал Пэлас 2.22 3.45 3.35
10.04  16:00 Брентфорд ... Вест Хэм 3.30 3.45 2.22
10.04  18:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 2.02 3.80 3.55
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