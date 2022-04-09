Защитник «Баварии» считает, что Роналду должен получить капитанскую повязку в «Манчестер Юнайтед»

Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис заявил о том, что португальский форвард Криштиану Роналду должен получить капитанскую повязку в «Манчестер Юнайтед».

Дэвис сказал, что даже не представляет, что нынешний капитан «красных дьяволов» Гарри Магуайр может сказать одному из величайших футболистов 21-го века. Канадец отметил, что не осуждает Магуайра, но капитанскую повязку точно должен получить Роналду.

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 24 встречи и отметился 12 забитыми мячами.