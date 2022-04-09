Салах надеется, что «Ливерпуль» выиграет четыре трофея в этом сезоне

Звёздный египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах надеется, что мерсисайдская команда сможет в этом сезоне выиграть сразу четыре трофея.

Салах сказал, что футболисты «Ливерпуля» хотели бы взять сразу четыре трофея за один сезон, чего они до этого не делали. Мохамед отметил, что команда сейчас находится в прекрасной форме и вполне может победить во всех турнирах, в которых участвует. Египтянин добавил, что нужно наслаждаться этой ситуацией и не обращать внимание на давление.

Напомним, что в этом сезоне Мохамед Салах провёл в английской лиге 28 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 10 ассистов.