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Рангник считает, что у «Манчестер Юнайтед» ещё есть шансы выйти в Лигу чемпионов

09 Апреля 2022 • 11:36 Комментировать

Немецкий тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что «красные дьяволы» ещё могут выйти в Лигу чемпионов.

Рангник сказал, что у манчестерской команды всё ещё есть шансы на выход в Лигу чемпионов, но для этого необходимо побеждать во всех оставшихся матчах. Ральф отметил, что «красные дьяволы» больше не могут позволить себе терять очки и все игроки это прекрасно понимают.

Напомним, что на данный момент манчестерская команда под шефством Рангника занимает седьмую строчку в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Лига Чемпионов Английская Премьер-лига
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09.04  17:00 Арсенал ... Брайтон 1.60 4.20 5.60
09.04  17:00 Саутгемптон ... Челси 4.90 4.00 1.70
09.04  19:30 Астон Вилла ... Тоттенхэм 2.80 3.50 2.50
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