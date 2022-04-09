Рангник считает, что у «Манчестер Юнайтед» ещё есть шансы выйти в Лигу чемпионов

Немецкий тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что «красные дьяволы» ещё могут выйти в Лигу чемпионов.

Рангник сказал, что у манчестерской команды всё ещё есть шансы на выход в Лигу чемпионов, но для этого необходимо побеждать во всех оставшихся матчах. Ральф отметил, что «красные дьяволы» больше не могут позволить себе терять очки и все игроки это прекрасно понимают.

Напомним, что на данный момент манчестерская команда под шефством Рангника занимает седьмую строчку в таблице АПЛ.