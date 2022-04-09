Рангник высказался о перспективах ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»

Немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился с журналистами своим мнением о перспективах голландского полузащитника Донни ван де Бека в манчестерском клубе.

Рангник сказал, что ему очень нравится игра Донни. Ральф отметил, что было бы здорово возродить карьеру голландского футболиста в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, но всё будет зависеть от тренера, который будет работать с «красными дьяволами».

Напомним, что на данный момент Донни ван де Бек на правах арендного соглашения выступает за «Эвертон».