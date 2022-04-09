Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» не согласен с критикой в адрес Роналду

Французский экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа не согласен с критикой в адрес звёздного португальского форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

Саа сказал, что его неприятно удивили высказывания Руни, который призывал Роналду уйти из манчестерского клуба. Француз отметил, что можно построить хорошую команду вокруг Криштиану, рядом с которым молодые игроки становятся лучше. Луи добавил, что если молодёжь не может развиваться и расти, то это точно не из-за того, что Роналду плохой.

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английской лиге 24 поединка, в которых отметился 12 забитыми мячами.