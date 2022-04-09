Салах не стал говорить о новом контракте с «Ливерпулем»

Звёздный египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не стал комментировать переговоры о новом контракте с английской командой.

Салах сказал, что он не хочет быть эгоистом и говорить о себе, ведь у команды сейчас очень важный период в чемпионате и нужно сосредоточиться только на футболе. Мохамед отметил, что он настроен оптимистично по поводу нового соглашения с мерсисайдским клубом.

Напомним, что действующий контракт Салаха с «красными» рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне Мохамед провёл в АПЛ 28 поединков, в которых забил 20 мячей и сделал 10 ассистов.