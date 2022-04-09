Форвард «Реала» Йович заинтересовал английский клуб

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович интересен лондонскому «Арсеналу».

24-летний серб совершенно не востребован в «Реале», что породило многочисленные слухи о его приближающемся уходе. Как утверждает Tuttomercatoweb, ссылаясь на испанские СМИ, главный тренер «Арсенала» Микель Артета попросил руководство своего клуба заняться оформлением трансфера Луки Йовича.

Сам игрок готов покинуть Мадрид, чтобы вновь получать игровую практику и не рисковать выпасть из состава сборной Сербии перед предстоящим Чемпионатом мира.

Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из немецкого «Айнтрахта» за 63 млн евро. В настоящий момент серб оценивается гораздо дешевле: считается, что «Реал» готов расстаться с нападающим всего за 20 млн евро, чтобы избавиться от его неоправданно высокой зарплаты (9 млн евро в год).