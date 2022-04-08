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Рангник подтвердил переговоры «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом

08 Апреля 2022 • 19:22 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил информацию о проведении переговоров между клубом и Эриком тен Хагом.

«Прекрасно знаю, что «Манчестер Юнайтед» держит связь с рядом специалистов. Эрик тен Хаг — в их числе. Больше не могу сказать ничего» — прокомментировал Рангник инсайдеру Фабрицио Романо.

Немецкий специалист добавил, что не готов обсуждать других кандидатов, это противоречит этике клуба.

Следует отметить, что второй кандидат на пост главного тренера — Маурисио Почеттино («ПСЖ»).


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Эрик тен Хаг
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