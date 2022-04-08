Рангник подтвердил переговоры «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил информацию о проведении переговоров между клубом и Эриком тен Хагом.

«Прекрасно знаю, что «Манчестер Юнайтед» держит связь с рядом специалистов. Эрик тен Хаг — в их числе. Больше не могу сказать ничего» — прокомментировал Рангник инсайдеру Фабрицио Романо.

Немецкий специалист добавил, что не готов обсуждать других кандидатов, это противоречит этике клуба.

Следует отметить, что второй кандидат на пост главного тренера — Маурисио Почеттино («ПСЖ»).