«Арсенал» задумывается над приглашением Сарри

Лондонский «Арсенал» может воспользоваться конфликтной ситуацией между Маурицио Сарри и руководством римского «Лацио». Как сообщает Calciomercato, «канониры» раздумывают над тем, чтобы пригласить итальянца на должность главного тренера.

Напомним, что зимой у Сарри состоялся конфликт с руководством из-за провальной трансферной кампании. С тех пор в прессе активно гуляют слухи о возможном уходе итальянца со «Стадио Олимпико».

Контракт Сарри с римским «Лацио» рассчитан до 2023 года. До этого же срока действует соглашение нынешнего тренера «Арсенала» Микеля Артеты, который пока отказывается продлевать контракт.