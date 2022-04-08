Поттер: «Молодежь должна приносить пользу, а не просто выходить на поле»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер высказал свое мнение по поводу задействования молодых игроков перед матчем АПЛ с «Арсеналом».

«Выпускать молодых игроков нужно, если мы считаем, что они могут помочь нам победить. Мы должны быть убеждены в этом с точки зрения качества и заслуг, а не просто играть с молодыми игроками, я думаю, что это большая ошибка для любого игрока», - сказал Поттер.

Он отметил, что важно выбрать именно то стартовый состав, который принесет пользу на поле.

«Речь идет о том, какой игрок, по нашему мнению, является правильным игроком, чтобы играть и помогать нам выигрывать. Это не означает, что если мы не выбираем игроков, они не могут нам помочь. Вы просто должны попытаться выбрать правильных одиннадцать человек», - заключил наставник «Брайтона».