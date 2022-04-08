Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Молодежь должна приносить пользу, а не просто выходить на поле»

08 Апреля 2022 • 15:39 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
1.63 3.85 5.70
09.04 17:00

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер высказал свое мнение по поводу задействования молодых игроков перед матчем АПЛ с «Арсеналом».

«Выпускать молодых игроков нужно, если мы считаем, что они могут помочь нам победить. Мы должны быть убеждены в этом с точки зрения качества и заслуг, а не просто играть с молодыми игроками, я думаю, что это большая ошибка для любого игрока», - сказал Поттер.

Он отметил, что важно выбрать именно то стартовый состав, который принесет пользу на поле.

«Речь идет о том, какой игрок, по нашему мнению, является правильным игроком, чтобы играть и помогать нам выигрывать. Это не означает, что если мы не выбираем игроков, они не могут нам помочь. Вы просто должны попытаться выбрать правильных одиннадцать человек», - заключил наставник «Брайтона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.04  22:00 Ньюкасл ... Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
09.04  14:30 Эвертон ... Манчестер Юнайтед 4.40 3.95 1.78
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложил Салаху новый контракт с зарплатой 480 тысяч евро в неделю
15:45 · Англия. Премьер-лига
Далот: «Мы хотим быть в Лиге чемпионов, поэтому надо поднажать»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Меня могут убить за эти слова, но больше всего в этом сезоне я хочу выиграть АПЛ»
15:39 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Молодежь должна приносить пользу, а не просто выходить на поле»
15:28 · Англия. Премьер-лига
Уокер-Питерс: «Хотел бы добавить больше результативных действий себе в статистику»
15:19 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» хочет за Окампоса 80 миллионов евро
15:12 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Игрокам «Эвертона» просто нужно сплотиться»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп об игре с «Сити»: «Мы заставили друг друга считать очки – фантастика!»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Мерсон считает, что «Вулверхэмптон» может вмешаться в борьбу за топ-4
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» и «Ньюкасл» интересуются голкипером «Трабзонспора»
14:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» оставит попытки подписать Аспиликуэту
14:22 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Ньюкасла» и «Астон Виллы» просмотрят защитника из «Фенербахче»
14:13 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «У Ориги большой потенциал, но неизвестно как быстро он адаптируется»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль: «В первом тайме матча с «Реалом» «Челси» играл недостаточно хорошо для Лиги чемпионов»
13:50 · Англия. Премьер-лига
Озил может перейти в «Халл»
Все новости
Рекомендуем