Уокер-Питерс: «Хотел бы добавить больше результативных действий себе в статистику»

Защитник «Саутгемптона» и сборной Англии Кайл Уокер-Питерс сравнил свою игру с игрой Трента Александера-Арнольда и Кайл Уокера.

«У каждой команды свой стиль. Иногда сложно сравнивать игроков с точки зрения статистики. Возможно, я играю не так, как играет Трент в «Ливерпуле» или как играет Кайл Уокер. Кайл Уокер в «Ман Сити», и он очень важен для этой команды, но, возможно, он не получает столько ассистов, как Трент», - рассуждает Уокер-Питерс.

Защитник отметил, что, хотя в «Саутгемптоне» он не набирает много статистических очков, он хотел бы добавить их к своему послужному списку.

«Я всегда думаю, что важно принимать это во внимание, поэтому я бы сказал, что это не имеет решающего значения, но с точки зрения моего личного развития я хотел бы добавить голы и передачи в свою игру», - сказал защитник «Саутгемптона».