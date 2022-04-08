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Уокер-Питерс: «Хотел бы добавить больше результативных действий себе в статистику»

08 Апреля 2022 • 15:28 Комментировать

Защитник «Саутгемптона» и сборной Англии Кайл Уокер-Питерс сравнил свою игру с игрой Трента Александера-Арнольда и Кайл Уокера.

«У каждой команды свой стиль. Иногда сложно сравнивать игроков с точки зрения статистики. Возможно, я играю не так, как играет Трент в «Ливерпуле» или как играет Кайл Уокер. Кайл Уокер в «Ман Сити», и он очень важен для этой команды, но, возможно, он не получает столько ассистов, как Трент», - рассуждает Уокер-Питерс.

Защитник отметил, что, хотя в «Саутгемптоне» он не набирает много статистических очков, он хотел бы добавить их к своему послужному списку.

«Я всегда думаю, что важно принимать это во внимание, поэтому я бы сказал, что это не имеет решающего значения, но с точки зрения моего личного развития я хотел бы добавить голы и передачи в свою игру», - сказал защитник «Саутгемптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Кайл Уокер Кайл Уокер-Питерс Трент Александер-Арнольд
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