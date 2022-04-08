«Севилья» хочет за Окампоса 80 миллионов евро. Игроком сильно интересуется «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что у Окампоса, контракт которого заканчивается через два года, в соглашении прописана сумма отступных в размере 70 миллионов евро. Однако, «Севилья» сообщает, что футболист намерен переподписать соглашение и, в таком случае, сумма выкупа возрастет до 80 миллионов. Предполагается, что «Вест Хэм» вряд ли будет располагать такой суммой.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.