Скауты «Ньюкасла» и «Астон Виллы» просмотрят защитника из «Фенербахче»

Сообщается, что «Ньюкасл» и «Астон Вилла» направят скаутов, чтобы посмотреть, как защитник «Фенербахче» Аттила Салаи сыграет с «Галатасараем» в эти выходные.

По данным турецкого издания Fanatik, «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» присматриваются к венгерскому центральному защитнику «Фенербахче» Аттиле Салаи.

«Астон Вилла» надеется усилить свои позиции в центре защиты, поскольку Эзри Конса может быть продан этим летом в «Арсенал».

Между тем, «Ньюкасл» также просматривает рынок в поисках новичков в оборону.

В этом сезоне Салаи провел в чемпионате Турции 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 13,5 миллионов евро. Его контракт с «Фенербахче» истекает в 2025 году.