Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил может перейти в «Халл», сообщает Diario AS.

Ожидается, что немецкий плеймейкер покинет «Фенербахче» в ближайшем будущем после ссоры с руководством турецкого клуба. «Фенербахче» начал процесс аннулирования контракта Озила, и полузащитник покинет клуб в ближайшее время.

Ранее Озила связывали с клубом МЛС «Интер Майами». Сейчас сообщается, что немецкий футболист может перебраться в «Халл», которым владеет бизнесмен из Турции.

Также была информация, что Озил во время перерыва одного из матчей чемпионата Турции раздраженно бросил бутсы, чтобы продемонстрировать свое отвращение к решению, принятому тренером «Фенербахче» Исмаилом Карталом.