Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Кристал Пэлас» собирается подписать защитника «Монпелье»

08 Апреля 2022 • 13:14 Комментировать

«Кристал Пэлас» может подписать защитника «Монпелье» Жуниора Самбия. Контракт футболиста истекает в конце сезона.

По данным Le10 Sport, несколько клубов «четко подготовились» к подписанию защитника. В зимнее трансферное окно к нему проявил интерес «Марсель», прежде чем руководство клуба решило подождать до конца сезона.

Сообщается, что главным претендентом на футболиста является «Кристал Пэлас», который испытывает некоторые проблемы с футболистами на правом фланге защиты.

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 27 матчей и забил 1 гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Кристал Пэлас Жуниор Самбия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.04  22:00 Ньюкасл ... Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
09.04  14:30 Эвертон ... Манчестер Юнайтед 4.40 3.95 1.78
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
15:12 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Игрокам «Эвертона» просто нужно сплотиться»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп об игре с «Сити»: «Мы заставили друг друга считать очки – фантастика!»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Мерсон считает, что «Вулверхэмптон» может вмешаться в борьбу за топ-4
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» и «Ньюкасл» интересуются голкипером «Трабзонспора»
14:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» оставит попытки подписать Аспиликуэту
14:22 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Ньюкасла» и «Астон Виллы» просмотрят защитника из «Фенербахче»
14:13 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «У Ориги большой потенциал, но неизвестно как быстро он адаптируется»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль: «В первом тайме матча с «Реалом» «Челси» играл недостаточно хорошо для Лиги чемпионов»
13:50 · Англия. Премьер-лига
Озил может перейти в «Халл»
13:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг требует у «МЮ» полного контроля над трансферами
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» собирается подписать защитника «Монпелье»
13:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать Пепе за 30 миллионов евро
12:57 · Англия. Премьер-лига
Крессвелл пропустит ответный матч с «Лионом»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон Роял подтвердил, что с ним связывался «Атлетико»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Рад успехам Ло Чельсо в «Вильярреале»
Все новости
Рекомендуем