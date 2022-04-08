«Кристал Пэлас» собирается подписать защитника «Монпелье»

«Кристал Пэлас» может подписать защитника «Монпелье» Жуниора Самбия. Контракт футболиста истекает в конце сезона.

По данным Le10 Sport, несколько клубов «четко подготовились» к подписанию защитника. В зимнее трансферное окно к нему проявил интерес «Марсель», прежде чем руководство клуба решило подождать до конца сезона.

Сообщается, что главным претендентом на футболиста является «Кристал Пэлас», который испытывает некоторые проблемы с футболистами на правом фланге защиты.

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 27 матчей и забил 1 гол.