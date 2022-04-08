«Арсенал» готов продать Пепе за 30 миллионов евро

«Канониры» установили запрашиваемую цену Пепе всего в 30 миллионов евро. Технический директор клуба Эду будет приветствовать предложения по ивуарийцу, поскольку вингер не смог зарекомендовать себя как ключевой игрок с момента перехода на «Эмирейтс» в 2019 году.

Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» за огромную сумму в 72 миллиона фунтов стерлингов, при этом команда Лиги 1 согласилась позволить «Арсеналу» покрыть трансфер в течение пяти лет, при этом 20 миллионов фунтов стерлингов были переданы в качестве первоначального взноса.

Сам футболист резво оценивает свои шансы в клубе.

«Мне неприятно не играть», — сказал он в интервью The Sun. «Ни одному игроку не нравится не играть, но я должен уважать решение тренера. Микель объяснил мне это, и я знаю, что мне нужно много работать на тренировках, чтобы получать больше игрового времени. Это был тяжелый сезон для меня».