Эмерсон Роял подтвердил, что с ним связывался «Атлетико»

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял подтвердил, что мадридский «Атлетико» вел с ним переговоры по поводу возможного перехода в летнее трансферное окно.

«Да, я знаю, что «Атлетико» интересуется мной, — сказал Эмерсон. «Но сейчас у меня хороший момент в «Тоттенхэме».

«Атлетико» ищет замену Кирану Триппьеру, который ушел в «Ньюкасл» в январе. Эмерсон подчеркнул, что не торопится покидать «Тоттенхэм», где, как он признался, ему нравится тренироваться вместе с «лучшим нападающим в мире» Гарри Кейном.

«Для меня Гарри Кейн — номер один в мире на своем месте, — сказал Эмерсон. «Все наши комбинации проходят через него».