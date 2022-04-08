Конте: «Рад успехам Ло Чельсо в «Вильярреале»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил журналистам, что рад успехам Джованни Ло Чельсо в «Вильярреале».

«Я очень рад его отличной игре. Ему нужно было играть регулярно, непрерывно. По этой причине он отправился в Испанию, в лигу, которую очень хорошо знает», - сказал Конте после четвертьфинального матча «Вильярреала» против «Баварии».

Ло Чельсо выступает в испанском клубе, перейдя туда из «Тоттенхэма» на правах аренды. Трансферный эксперт Фабрицио Романа считает, что клуб Ла Лиги планирует начать переговоры с «Тоттенхэмом» о выкупе футболиста на постоянной основе.