Ндомбеле рассчитывает вернуться в «Тоттенхэм» летом

Полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле рассчитывает вернуться в «Тоттенхэм» после окончания срока аренды в «Лионе».

Футболист перешел в «Лион» на правах аренды в последний день зимнего трансферного окна и французского клуба есть возможность выкупить его на постоянной основе за 54 миллиона фунтов стерлингов. Тем не менее, в «Тоттенхэме» не ожидают, что «Лион» сможет «потянуть» такую сумму.

Впрочем, и главный тренер «шпор» Антонио Конте не видит будущее Ндомбеле в «Тоттенхэме», однако, есть вероятность, что выступление игрока за «Лион» привлечет внимание других клубов.