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Симэн: «Не желаю Артете зла, но Виейра может быть хорошим выбором для «Арсенала»

08 Апреля 2022 • 12:02 Комментировать

Бывший вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн заявил журналистам, что считает Патрика Виейра хорошим вариантом на пост главного тренера «канониров».

«У него хорошие шансы из-за опыта, который он набрал. Я не желаю Микелю зла, но, честно говоря, я думал об этом до прихода Микеля в «Арсенал». Его опыт в Америке, во Франции, я думал, что он мог бы подойти лучше, но, очевидно, сейчас все совершенно по-другому», — сказал Симэн про кандидатуру Виейра.

Он отметил, что игроки с уважением относятся к Патрику.

«Вы слышите от парней, которые играют в сборной Англии, и как они говорят о Патрике, они любят его, он спроецировал на них свой характер и давал им отличные советы», - сказал бывший вратарь «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Патрик Виейра Микель Артета Кристал Пэлас Дэвид Симэн
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