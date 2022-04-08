Симэн: «Не желаю Артете зла, но Виейра может быть хорошим выбором для «Арсенала»

Бывший вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн заявил журналистам, что считает Патрика Виейра хорошим вариантом на пост главного тренера «канониров».

«У него хорошие шансы из-за опыта, который он набрал. Я не желаю Микелю зла, но, честно говоря, я думал об этом до прихода Микеля в «Арсенал». Его опыт в Америке, во Франции, я думал, что он мог бы подойти лучше, но, очевидно, сейчас все совершенно по-другому», — сказал Симэн про кандидатуру Виейра.

Он отметил, что игроки с уважением относятся к Патрику.

«Вы слышите от парней, которые играют в сборной Англии, и как они говорят о Патрике, они любят его, он спроецировал на них свой характер и давал им отличные советы», - сказал бывший вратарь «Арсенала».