Источник: Лэмпарда могут уволить, не дожидаясь конца сезона

Главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда могут уволить, не дожидаясь конца сезона, сообщает источник в Англии.

«Я думаю, что в истории с «Эвертоном» будет еще один поворот, я не уверен, что Лэмпард выживет. Я знаю, как действует Фархас Мошири, и, зная его, он мог бы сделать еще один поворот и избавиться от него», - сообщил источник.

В минувшем туре «Эвертон» проиграл «Бёрнли» и сейчас клуб занимает 17-е место, всего на одно очко в отрыве от зоны вылета. Кроме того, в последних 22 матчах АПЛ команда потерпела 17 поражений.

Сообщается, что владелец «Эвертона» «иногда порывается закончить рабочие отношения с Лэмпардом, не дожидаясь конца сезона».