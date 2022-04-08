Уэлбек: «Всегда буду благодарен фанатам «Арсенала»

Нападающий «Брайтона» перед игрой АПЛ с «Арсеналом» рассказал журналистам о своем отношении к болельщикам «канониров».

«Я очень люблю и уважаю болельщиков «Арсенала», которые так хорошо относились ко мне во время моего пребывания в клубе», - сказал он.

Он отметил, что всегда будет благодарен фанатам за оказанную поддержку.

«Очевидно, что я пережил трудные времена из-за травм, которые меня очень расстраивали, и я хотел бы сыграть больше игр за клуб и иметь возможность отплатить им намного большим. Но каждый раз, когда я был на поле, около в клубе или вне его, фанаты всегда проявляли ко мне много любви, за что я всегда буду благодарен», - добавил Уэлбек.