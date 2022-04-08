Фанаты «Арсенала»: «Прошай Парти, прощай Лига чемпионов!»

Болельщики «Арсенала» широко обсуждают в соцсетях новость о травме основного полузащитника «канониров» Томаса Парти и приходят к неутешительным выводам.

«Чувак, Томас Парти настолько интегрирован в нашу систему, как мы играем, отбираем, переходим и атакуем. Мне больно, мне больно…», - написал один из болельщиков.

«Если есть один игрок, на которого я надеялся и молился, чтобы он никогда не получил травму до конца сезона, то это Томас Парти. Без него в нашей команде нам очень тяжело. Ни один из наших полузащитников не может делать то, что делает он», - прокомментировал другой фанат «Арсенала».

В целом, мнение фанатов разделились. Есть те, кто желают футболисту скорейшего возвращения. Но есть группа болельщиков, которая уже начали бить тревогу по поводу возможного непопадания в зону Лиги чемпионов.