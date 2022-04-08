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Де Брёйне: «Есть заблуждение, что после 30-ти ты прошёл свой пик – я чувствую себя хорошо»

08 Апреля 2022 • 10:44 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал журналистам о своей форме и мыслях по поводу возраста. Журналисты спросили его, какие годы он назвал бы лучшими в своей карьере.

«Я не знаю о своих лучших годах… Существует заблуждение, что вы уже прошли свой расцвет в 31 год! Я чувствую себя хорошо и хорошо играю, так что, надеюсь, я продержусь как можно дольше», - ответил де Брёйне.

Он добавил, что может играть еще долго, главное – в правильном клубе.

«У меня есть еще три года по моему контракту с клубом, и это долго. Пока я в форме и чувствую себя счастливым, я буду играть, но сейчас трудно решить, как долго это будет продолжаться. Я вижу, что все еще играю в 35, 36 лет, но это должен быть правильный клуб, правильный вызов», - добавил футболист «Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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