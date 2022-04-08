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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоры с Райсом»

08 Апреля 2022 • 10:25 Комментировать

Эксперт по трансферам Фабрицио Романо заявил, что по его информации, никаких переговоров между «Манчестер Юнайтед» и полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом пока нет.

«Он всегда был первым в списке «Манчестер Юнайтед», но переговоров нет. С «Вест Хэмом» пока все тихо, поэтому на данный момент нельзя сказать, что они ведут переговоры с Декланом Райсом», - сказал Романо.

Ранее сообщалось, что Райс является приоритетной целью для манчестерского клуба в летнее трансферное окно.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 29 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс
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