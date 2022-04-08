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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» нацелилась на приобретение Маунта

08 Апреля 2022 • 10:14 Комментировать

Согласно сообщению французского издания Foot Mercato, Мэйсон Маунт попал в поле зрения «Барселоны».

Мэйсон Маунт зарекомендовал себя как один из лучших креативных полузащитников Премьер-лиги с тех пор, как стал постоянным игроком «Челси». В этом сезоне футболист забил 8 голов и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах за лондонский клуб.

Пока неясно, насколько сильно каталонский клуб интересуется игроком, который является основным футболистом для команды Томаса Тухеля, учитывая также недавнее подписание «Барселоной» центрального полузащитника Франка Кесси.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 75 миллионов евро. Его контракт с «Челси» истекает в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Мэйсон Маунт
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