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Роджерс: «Думаю, в Голландии игра будет более открытой»

08 Апреля 2022 • 09:38 Комментировать
Лестер
0:0
ПСВ
окончен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал результат первой четвертьфинальной встречи против ПСВ, которая закончилась со счетом 0:0.

«Мы показали нашу стойкость в обороне, и мы приедем в Голландию с достаточной надеждой, что ПСВ, вероятно, будет играть более открыто и это даст нам немного больше пространства», - сказал Роджерс.

Роджерс также посетовал на плохую реализацию моментов.

«У нас было два хороших момента в игре. Не так уж много шансов, но это то, что следовало ожидать на этой стадии турнира. Если бы наши пасы были чуть более точными, мы могли бы открыть счет», - добавил наставник «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер ПСВ Брендан Роджерс
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