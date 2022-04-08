Марш: «Осознаем, что боремся за выживание, стараемся сохранять спокойствие»

Главный тренер «Лидса» Джесси марш рассказал журналистам об обстановке в команде перед очередным матчем АПЛ против «Уотфорда».

«Мы все еще находимся в битве за выживание, мы это знаем, мы не глупы. Но таблица чемпионата никак не влияет на наш рабочий процесс, поэтому лучше всего для нас - контролировать себя и не беспокоиться о внешней ситуации», - сказал Марш.

Он добавил, что игроки постоянно работают над тем, чтобы стать лучше.

«Никто из нас не думает, что мы в безопасности или что проект завершен, все дело в том, чтобы каждый день стремиться стать лучше, и, делая это, мы знаем, что можем бороться за большее количество очков», - добавил главный тренер «Лидса».