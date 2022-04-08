Мерсон: «Было немного жаль Тавареша, думаю, с ним всё будет в порядке»

Бывший защитник «Арсенала» Пол Мерсон поддержал футболиста «канониров» Нуну Тавареша. В матче прошедшего тура «Арсенал» крупно проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:3. в стартовом составе «канониров» впервые за долгое время появился защитник Тавареш, который заменил травмированного Тирни.

«Тавареш боролся с нападающими «Пэлас», но вы должны понимать, что ему трудно сразу же войти в такую игру», - написал Мерсон в своей колонке в издании Sportskeeda.

Он отметил, что он сочувствует Таварешу, и верит, что тот сохранит место в основе.

«Мне было немного жаль этого парня. Я думаю, что в ближайшие недели с ним все будет в порядке, и он должен сохранить свое место в команде в отсутствие Кирана Тирни», - сказал Мерсон.