Гвардиола не планирует работать в сборной Бразилии

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ближайшее время не собирается работать с бразильской сборной.

По информации TNS Sports Brazil, руководители бразильской футбольной федерации даже не контактировали с испанским специалистом, который пока не планирует покидать манчестерскую команду. Гвардиола хочет доработать в «Сити» свой контракт, который рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что на данный момент «горожане» под шефством Гвардиолы занимают первую строчку в английском чемпионате.