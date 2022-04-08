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Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдают за Чуквуезе

08 Апреля 2022 • 08:48 Комментировать

Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдают за нападающим «Вильярреала» Самуэлем Чуквуезе.

Согласно Daily Mail, у «красных дьяволов» был по крайней мере один скаут, присутствовавший на первой четвертьфинальной игре Лиги Чемпионов «Вильярреала» с мюнхенской «Баварией».

Неизвестно, какую информацию получили наблюдатели английского клуба, так как Чуквуезе вышел на поле только на 81-й минуте матча.

Также сообщается, что скауты могли просматривать еще одного игрока испанского клуба – нападающего Арно Данджуму, который забил единственный гол в этой встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Манчестер Юнайтед Самуэль Чуквуезе Арно Данджума
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