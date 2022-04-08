«ПСЖ» проявляет интерес к Ришарлисону

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Ришарлисону, сообщает CalcioMercato.

Информация об интересе к форварду «Эвертона» распространилась на фоне сообщений об уходе Килиана Мбаппе из парижского клуба в «Реал». Сообщается, что в Ришарлисоне «ПСЖ» видит потенциальную замену французскому нападающему.

В этом сезоне Ришарлисон провел в АПЛ 22 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро. Его контракт с «Эвертоном» истекает в 2024 году.