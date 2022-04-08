Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стали известны причины, по которым Холанн ещё не согласился на трансфер в «Манчестер Сити»

08 Апреля 2022 • 08:36 Комментировать

Стали известны причины, по которым молодой норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн ещё не согласился на щедрое предложение «Манчестер Сити».

По информации As, 21-летний норвежский форвард ещё не согласился на переход в манчестерский клуб, так как он хочет выступать в мадридском «Реале» вместе с французом Килианом Мбаппе. Если форвард «ПСЖ» перейдёт в «королевский клуб», то следом за ним туда последует и Холанн.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге 18 поединков, в которых забил 16 мячей и сделал пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.04  22:00 Ньюкасл ... Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
09:20 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Лидса» Эйлинг хочет новый контракт
09:12 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Было немного жаль Тавареша, думаю, с ним всё будет в порядке»
09:00 · Англия. Премьер-лига
Ареола: «Мы хорошо защищались вдесятером и надеемся, что пройдём в полуфинал»
08:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не планирует работать в сборной Бразилии
08:48 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдают за Чуквуезе
08:38 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» проявляет интерес к Ришарлисону
08:36 · Англия. Премьер-лига
Стали известны причины, по которым Холанн ещё не согласился на трансфер в «Манчестер Сити»
08:31 · Англия. Премьер-лига
Роналду: Усердно работайте и наслаждайтесь временем со своими друзьями
08:13 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси» заявил, что Трент лучше как распасовщик, чем Бекхэм
01:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Де Врея
01:41 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» интересуется Алонсо
01:11 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Сегодня играли не очень хорошо, но остаёмся в хорошем настроении»
00:53 · Англия. Премьер-лига
Бруну Лаге: «Не сможем удержать Невеша, если за него предложат 100 миллионов»
00:45 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Анчелотти – тренер, которому нужны великие игроки»
00:33 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Ливерпуль» способен наказать нас, мы должны быть осторожны»
Все новости
Рекомендуем