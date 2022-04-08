Стали известны причины, по которым Холанн ещё не согласился на трансфер в «Манчестер Сити»

Стали известны причины, по которым молодой норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн ещё не согласился на щедрое предложение «Манчестер Сити».

По информации As, 21-летний норвежский форвард ещё не согласился на переход в манчестерский клуб, так как он хочет выступать в мадридском «Реале» вместе с французом Килианом Мбаппе. Если форвард «ПСЖ» перейдёт в «королевский клуб», то следом за ним туда последует и Холанн.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге 18 поединков, в которых забил 16 мячей и сделал пять результативных передач.