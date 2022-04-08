Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду: Усердно работайте и наслаждайтесь временем со своими друзьями

08 Апреля 2022 • 08:31 Комментировать

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своих социальных сетях выложил очередной мотивирующий пост.

Роналду посоветовал своим молодым коллегам усердно работать на тренировках и наслаждаться временем со своими друзьями. Криштиану отметил, что провёл отличную тренировку со своим соотечественником и другом Диогу Далотом.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь седьмую строчку в английском чемпионате. Роналду в этом сезоне провёл в АПЛ 24 встречи и отметился 12 забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.04  22:00 Ньюкасл ... Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
09:30 · Англия. Премьер-лига
Марш: «Осознаем, что боремся за выживание, стараемся сохранять спокойствие»
09:20 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Лидса» Эйлинг хочет новый контракт
09:12 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Было немного жаль Тавареша, думаю, с ним всё будет в порядке»
09:00 · Англия. Премьер-лига
Ареола: «Мы хорошо защищались вдесятером и надеемся, что пройдём в полуфинал»
08:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не планирует работать в сборной Бразилии
08:48 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдают за Чуквуезе
08:38 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» проявляет интерес к Ришарлисону
08:36 · Англия. Премьер-лига
Стали известны причины, по которым Холанн ещё не согласился на трансфер в «Манчестер Сити»
08:31 · Англия. Премьер-лига
Роналду: Усердно работайте и наслаждайтесь временем со своими друзьями
08:13 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси» заявил, что Трент лучше как распасовщик, чем Бекхэм
01:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Де Врея
01:41 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» интересуется Алонсо
01:11 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Сегодня играли не очень хорошо, но остаёмся в хорошем настроении»
00:53 · Англия. Премьер-лига
Бруну Лаге: «Не сможем удержать Невеша, если за него предложат 100 миллионов»
00:45 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Анчелотти – тренер, которому нужны великие игроки»
Все новости
Рекомендуем