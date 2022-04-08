Роналду: Усердно работайте и наслаждайтесь временем со своими друзьями

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своих социальных сетях выложил очередной мотивирующий пост.

Роналду посоветовал своим молодым коллегам усердно работать на тренировках и наслаждаться временем со своими друзьями. Криштиану отметил, что провёл отличную тренировку со своим соотечественником и другом Диогу Далотом.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь седьмую строчку в английском чемпионате. Роналду в этом сезоне провёл в АПЛ 24 встречи и отметился 12 забитыми мячами.