«Тоттенхэм» включился в борьбу за Де Врея

«Тоттенхэм» включился в борьбу за защитника «Интера» Стефана Де Врея.

Согласно Fichajes, «Тоттенхэм» будет конкурировать с чемпионом Германии «Баварией» в гонке за подписание защитника миланского «Интера» Стефана де Врея в летнее трансферное окно.

Футболист перешел в «Интер» в 2018 году из «Лацио» на правах свободного агента. Он провел 155 матчей за миланский клуб, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач. Он сыграл жизненно важную роль в триумфе миланского «Интера» в Серии А в прошлом сезоне и играет решающую роль в защите их титула в текущей кампании.

Сообщается, что «Тоттенхэм» стремится укрепить свою оборонительную линию перед следующим сезоном и рассматривает Де Врея, как одного из кандидатов на эту роль. Контракт игрока с «Интером» истекает через год. Тем не менее, сообщается, что футболистом также усиленно интересуется «Бавария».