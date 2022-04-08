«Ювентус» интересуется Алонсо

«Ювентус» интересуется защитником «Челси» Маркосом Алонсо. По сообщению Gazzetta dello Sport, «Ювентус» сделал левого защитника «Челси» Маркоса Алонсо приоритетной трансферной целью в предстоящем трансферном окне.

Алонсо перешел в «Челси» в 2016 году из «Фиорентины». 31-летний футболист быстро стал ключевой частью команды под руководством тогдашнего тренера Антонио Конте, выиграв с «синими» Премьер-лигу и Кубок Англии в первые два сезона на "Стэмфорд Бридж". Тем не менее, с 2018 года он нерегулярно попадал в стартовый состав, сначала боролся за свою позицию с Эмерсоном Палмьери, а затем уступил место Бену Чилвеллу, который перешел из «Лестера» в 2020 году.

Контракт футболиста заканчивается через год и, сообщается, что к игроку проявляет интерес туринский «Ювентус».