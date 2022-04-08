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Бруну Лаге: «Не сможем удержать Невеша, если за него предложат 100 миллионов»

08 Апреля 2022 • 00:53 Комментировать

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаге поделился с журналистами мыслями по поводу возможного ухода из клуба Рубена Невеша.

Футболист «волков» в последнее время привлек интерес нескольких богатых клубов.

«Я не знаю, «Юнайтед» это или другие команды, но я знаю, что с нами здесь особый игрок. То, что он делает в этом сезоне, очень хорошо. Но кто знает, когда у вас есть такой топ-игрок, как он, на этой конкретной позиции, который может защищаться и атаковать, является топ-профессионалом и великим человеком, большие команды могут купить таких игроков за 100 миллионов фунтов стерлингов», - сказал Лаге.

Он отметил, что в мире есть всего несколько клубов, способных устоять перед таким предложением.

«Речь идет не только о «волках». В наши дни какой клуб может отказаться от предложения в 80, 90 или 100 миллионов фунтов? Таких клубов всего пять или шесть», - заключил тренер «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Рубен Невеш Бруну Лаге
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