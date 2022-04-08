Каррагер: «Анчелотти – тренер, которому нужны великие игроки»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер порассуждал, почему у Карло Анчелотти не все получилось в «Эвертоне».

«Я думаю, что он менеджер, который больше всего подходит для работы с лучшими игроками», — сказал Каррагер.

Он сравнил работу итальянского специалиста в «Эвертоне» и «Реале».

«В таком клубе, как «Эвертон», вам, возможно, придется больше работать с игроками. У вас нет великих игроков. Возможно, вам придется что-то изменить, больше тренировать и давать им больше информации. Я разговаривал с Фрэнком Лэмпардом и Джоном Терри, когда он был в «Челси». Они любили его не за то, что он был великим тактиком, как Моуринью. Они любили его, как человека», - добавил Каррагер.