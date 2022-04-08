«Арсенал» начал переговоры с Дибалой

«Арсенал» начал переговоры с нападающим Пауло Дибалой. По данным Calciomercato, «Арсенал» установил контакт с агентами суперзвезды «Ювентуса».

Контракт Дибалы истекает летом и туринский клуб не намерен продлевать соглашение.

Ранее сообщалось, что Дибалой Усиленно интересуется «Интер», а также «Ньюкасл».

«Арсенал» также находится в поисках нападающего, способного заменить Обамеянга, который зимой перешел в «Барселону». Соглашение Ляказетта истекает в межсезонье, а Нкетиа намерен покинуть клуб. Сообщается, что «Арсенал» начал переговоры с агентами Дибалы.