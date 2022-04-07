«Астон Вилла» нацелилась на защитника сборной Дании и «Галатасарая» Виктора Нельссона.

Как сообщает турецкое издание Fanatik, «Вилла» собирается послать скаутов на игру «Галатасарая» против «Фенербахче», чтобы посмотреть на 23-летнего футболиста в действии.

Защитник подписал контракт с «Галатасараем» летом прошлого года, после двух сезонов в «Копенгагене», и стал основным игроком обороны турецкого клуба.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Турции 29 матчей и забил 1 гол. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. Его контракт с «Галатасараем» истекает в 2026 году.