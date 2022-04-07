Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле повторил усмешку Роналду в игре с «Вест Хэмом» во время удаления защитника «молотков» Аарона Крессвелла. Француз отреагировал после того, как Крессвелл сбил его с ног во время матча четвертьфинала Лиги Европы.

Подмигивание напомнило о печально известном инциденте с Роналду, который на чемпионате 2006 года точно так же повел себя, когда судья показал красную карточку его одноклубнику по «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни в игре Португалия – Англия.

Крессвелл сбил Дембеле, когда тот вышел один на один с вратарем «Вест Хэма» Лукашем Фабьянски.