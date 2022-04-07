«Астон Вилла» ведет переговоры с Биссума

«Астон Вилла» ведет переговоры с полузащитником «Брайтоном» Ивом Биссума, сообщает Football Insider.

Биссума перешел в «Брайтон» из «Лилля» в 2018 году и сразу стал основным игроком команды. Всего он провел за клуб 118 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Вилла» уже некоторое время является поклонником полузащитника и даже попыталась заполучить его в январское трансферное окно, но «Брайтон» отклонил предложение в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт футболиста с «Брайтоном» заканчивается летом 2023 года.