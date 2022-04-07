Конте: «Кейн способен показать, что он один из лучших форвардов в истории»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что считает Кейна одним из лучших нападающих в истории футбола.

«Гарри находится в подходящем возрасте, чтобы показать, что он может быть одним из лучших в мире, а также в истории. Он уже делает это, потому что забил много голов за клуб и сборную», - отметил Конте.

Он также подчеркнул нетипичную роль, которую исполняет форвард.

«Его роль не типична, потому что он № 9, но может стать № 10 благодаря своим качествам. мы пытаемся использовать этот аспект и пытаемся максимально использовать то, что он может сделать», - подчеркнул наставник «Челси».