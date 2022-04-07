Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бен Дэвис: «Мне нравится играть на новой позиции, которую предложил Конте»

07 Апреля 2022 • 22:21 Комментировать

Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис поделился с журналистами своим мнением об игре клуба.

«У нас есть четкий стиль игры, и мы усложняем задачу сопернику. Это тяжелая работа, но результаты, похоже, проявляются на поле. Мне дали возможность играть на новой позиции под руководством нового тренера, и мне нравится там играть. Я делаю все возможное, чтобы быть готовым к каждой игре», - сказал Дэвис.

В последних играх, выступая в роли центрального защитника, Дэвис отметился голевой передачей за сборную Уэльса и голом в матче АПЛ в ворота «Ньюкасла».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Уэльса Бен Дэвис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.04  22:00 Ньюкасл ... Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
23:02 · Англия. Премьер-лига
«Бетис» хочет сохранить Бельерина после окончания сезона
22:47 · Англия. Премьер-лига
Руни – о зависти Роналду: «Ему завидуют все, кроме Месси» 1
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» ведет переговоры с Биссума
22:26 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Кейн способен показать, что он один из лучших форвардов в истории»
22:21 · Англия. Премьер-лига
Бен Дэвис: «Мне нравится играть на новой позиции, которую предложил Конте»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за вингером «Вильярреала»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо: «Понадобится время, чтобы забыть о провале с Македонией»
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется защитником сборной Хорватии
21:09 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Реала» на матче с «Челси»: «Гибралтар – наш!»
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» может подписать полузащитника сборной Португалии
21:01 · Англия. Премьер-лига
Огбонна надеется вернуться в строй до конца сезона
20:55 · Англия. Премьер-лига
Серена: «Лукаку и Бензема по-разному реагируют на обстоятельства»
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» связался с Дибалой
20:32 · Англия. Премьер-лига
Манчини подозревают в нелегальном доходе
20:10 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Промах Лукаку может дорого обойтись»
Все новости
Рекомендуем