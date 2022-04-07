Бен Дэвис: «Мне нравится играть на новой позиции, которую предложил Конте»

Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис поделился с журналистами своим мнением об игре клуба.

«У нас есть четкий стиль игры, и мы усложняем задачу сопернику. Это тяжелая работа, но результаты, похоже, проявляются на поле. Мне дали возможность играть на новой позиции под руководством нового тренера, и мне нравится там играть. Я делаю все возможное, чтобы быть готовым к каждой игре», - сказал Дэвис.

В последних играх, выступая в роли центрального защитника, Дэвис отметился голевой передачей за сборную Уэльса и голом в матче АПЛ в ворота «Ньюкасла».