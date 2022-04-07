Жоржиньо: «Понадобится время, чтобы забыть о провале с Македонией»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии рассказал журналистам, что его до сих не покидают неприятные чувства от поражения в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира в Катаре.

«Это займет некоторое время, и это так больно для всех нас. Как говорится, надо двигаться дальше, но, к сожалению, внутри остается сожаление. Мы должны использовать это как мотивацию, чтобы добиться большего в будущем и использовать эту боль в нашу пользу», - сказал Жоржиньо в интервью Prime Video Italia.

Контракт Жоржиньо с «Челси» истекает в июне 2023 года, и летом его связывают с переходом в «Ювентус».