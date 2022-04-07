«Ливерпуль» следит за ситуацией с Бремером

«Ливерпуль» входит в число клубов, отслеживающих прогресс центрального защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает GOAL.

Ранее была информация, что главным претендентом на бразильского футболиста является «Интер».

Бремер перешел в «Торино» из «Атлетико Минейро» в 2018 году и с тех пор провел за клуб более 100 матчей. Игрок оценивается в 25 миллионов евро и «Торино» готов отпустить футболиста.

Также сообщалось, что «Интер» уже провел переговоры о возможном переходе и является сильным фаворитом на приобретение бразильца, в то время как «Ювентус» также внимательно следит за развитием событий.