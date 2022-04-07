«Арсенал» планирует приобрести Консу

Согласно Football Insider, этим летом «Арсенал» хочет добавить в свою команду центрального защитника «Астон Виллы» Эзри Консу.

У футболиста остается четыре года по действующему контракту, но главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард дал понять, что готов выслушать предложения по игроку, говорится в сообщении.

В настоящее время в распоряжении «Арсенала» есть всего три центральных защитника: Бен Уайт, Габриэль и Роб Холдинг. Кдуб намерен укрепить линию защиты покупкой футболиста «Астон Виллы». С другой стороны, по имеющейся информации, «Астон Вилла» нацелилась на защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса.